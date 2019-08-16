2019-08-16T13:04:59+03:00
Общество

Школы-интернаты в Надымском районе снова проверили к учебному году

Ранее комиссия пыталась ограничиться фотографиями, оценивая подготовку учебных заведений
Анна Полякова
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Школы-интернаты в Надымском районе снова проверили к учебному году Фото: nadymregion.ruШколы-интернаты в Надымском районе снова проверили к учебному году Фото: nadymregion.ru
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Представители администрации Надымского района побывали с рабочей поездкой в национальных селах Ныда, Кутопьюган и Нори.

Основным вопросом рабочей поездки стала проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Рабочая комиссия по итогам проверки сделала выводы, что все школы-интернаты готовы 1 сентября принять ребятишек, сообщает администрация района.

Напомним, ранее сообщалось в Надымском районе комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году пыталась ограничиться фотографиями.

Проверяющие планировали организовать приемку двух детских садов и трех школ, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, расположенных в отдаленных селах Ныда, Нори, Кутопьюган Надымского района, дистанционно, изучив документы, фото и видеоматериалы.

Такую инициативу не оценили сотрудники прокуратуры. Председателю комиссии по приемке образовательных организаций, объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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