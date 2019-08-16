2019-08-16T12:47:53+03:00
Общество

Ямальцы стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Отбор прошли девять предприятий
Анна Полякова
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Ямальцы стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Фото: правительство ЯНАОЯмальцы стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Фото: правительство ЯНАО
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Девять ямальских предприятий прошли отбор Федерального центра компетенций (ФЦК) и стали участниками нацпроекта, цель которого – обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5%.

Включили в реализацию проекта предприятия дорожной сферы, ремонту электрического оборудования, аэропортовой и прочей транспортной деятельности в Салехарде, в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, в Тазовском районе.

Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» получили возможность бесплатного обучения своих сотрудников по программам подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» и «Экспортные акселераторы».

- Обычно предприятия не могут позволить себе приобретение таких услуг на рынке консалтинга в силу их высокой стоимости, а в рамках нацпроекта такая возможность есть, – рассказывает Светлана Гусева, директор департамента экономики ЯНАО.

Кроме того, для предприятий обрабатывающей промышленности, участвующих в региональной программе, действует программа льготного заёмного финансирования Фонда развития промышленности, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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