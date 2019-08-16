Переправа через Обь возобновила работу

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-16T12:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Туман над рекой Обь в районе Салехарда и Лабытнанги рассеялся. Работа переправы возобновлена. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, на линии 6 паромных составов.

Напомним, с 10:00 они приостанавливали работу из-за тумана. Между тем, как сообщили в ведомстве, возможны кратковременные остановки в работе по причине недостаточной видимости.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU