Переправа через Обь возобновила работу
Кратковременные остановки еще возможны по причине недостаточной видимости
Переправа через Обь возобновила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОФото: Анна Полякова
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Туман над рекой Обь в районе Салехарда и Лабытнанги рассеялся. Работа переправы возобновлена. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, на линии 6 паромных составов.
Напомним, с 10:00 они приостанавливали работу из-за тумана. Между тем, как сообщили в ведомстве, возможны кратковременные остановки в работе по причине недостаточной видимости.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU