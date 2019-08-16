В Муравленко полицейские ищут мошенника, выманившего у горожанки 5 тысяч рублей
В Муравленко возбудили уголовное дело по факту кражи денег со банковского счета. Жертвой хищения стала 50-летняя горожанка.
П полиции она рассказала, что денег лишилась из-за своей доверчивости. В мессенджере «Whatsapp» ей пришло сообщение от интернет-магазина об успешной оплате банковской картой покупки на сумму 9 900 рублей, которую она не совершала.
Она тут же позвонила по указанному номеру телефона. Ей ответил мужчина, представившийся сотрудником банковского учреждения. В ходе разговора он обманом вынудил ее назвать реквизиты банковской карты. После этого произошло списание 5 000 рублей.
Полицейские проводят расследование, устанавливают причастного к совершению кражи, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские напоминают, что проверить безопасность денежных средств на счете можно позвонив по номеру телефона, указанному на банковской карте, придя в банк лично, проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка.
ИСТОЧНИК KP.RU