2019-08-16T11:04:04+03:00
Общество

На Ямале поселковая школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами

Оборудование покупают рамках нацпроекта «Культура»
Анна Полякова
Поделиться:
Для ямальских школ искусств в рамках нацпроекта «Культура» покупают новое оборудование Фото: yanao.ruДля ямальских школ искусств в рамках нацпроекта «Культура» покупают новое оборудование Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Кабинеты детской школы искусств посёлка Харп Приуральского района кардинально поменяют своё содержание. В рамках реализации нацпроекта «Культура» поступит новое оборудование и музыкальные инструменты. Для юных художников придут мольберты, этюдники, натюрмортные стойки, стеллажи для сушки и хранения рисунков, графические планшеты и многое другое. Школа пополнится и натурным фондом: чучелами животных и птиц, разными муляжами фруктов, овощей.

Поступают также ксилофон, электронная ударная установка, баян, аккордеон, балалайки, домры. Ожидается поставка нового рояля для проведения зонального конкурса фортепианных ансамблей на более качественном уровне. А для проведения мероприятий приобретено новое звуковое и световое оборудование.

Таким образом, в школе будут созданы все условия для повышения качества художественного образования, а в 2020 году планируется открытие хореографического отделения. Для оборудования класса хореографии приобретены – и уже находятся в пути – хореографические станки и зеркала.

В профильном ведомстве отметили, что в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» на приобретение музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году семи детским школам искусств Ямала выделены средства из федерального и окружного бюджетов.

В рамках этих программ в 11 детских школ искусств округа, включая детскую школу искусств посёлка Харп, в этом году уже поступили новые фортепиано «Николай Рубинштейн» отечественного производства. Это осуществлено совместно Минпромторгом России и Минкультуры России в рамках исполнения поручения Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пурпе дорожники обещают порадовать местных жителей
В аэропорту Салехарда искать запрещенные предметы будут по-новому
Школы-интернаты в Надымском районе снова проверили к учебному году
Ямальцы стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Переправа через Обь возобновила работу
В Муравленко полицейские ищут мошенника, выманившего у горожанки 5 тысяч рублей
Житель Тольки забил до смерти гостеприимного хозяина
Глава Ямала оценил темпы строительства моста через Пур
Паромная переправа через Обь остановила работу из-за тумана
К 2024 году Ямал намерен увеличить объёмы экспорта рыбы в три раза
В Лабытнанги нашли потерявшуюся в лесу женщину
Пьяный житель Самбурга изнасиловал женщину
В Уренгое вывозят брошенные бесхозные балки
Погода на Ямале 16 августа: пройдут дожди, местами с грозами
На трассе на подъезде к Ноябрьску укладывают новый асфальт
Власти Ямала помогут северянам переехать из непригодного жилья
Жительница Ноябрьска лишилась 40 тысяч рублей после беседы по телефону