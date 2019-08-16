На Ямале поселковая школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-16T11:04:04+03:00

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Кабинеты детской школы искусств посёлка Харп Приуральского района кардинально поменяют своё содержание. В рамках реализации нацпроекта «Культура» поступит новое оборудование и музыкальные инструменты. Для юных художников придут мольберты, этюдники, натюрмортные стойки, стеллажи для сушки и хранения рисунков, графические планшеты и многое другое. Школа пополнится и натурным фондом: чучелами животных и птиц, разными муляжами фруктов, овощей.

Поступают также ксилофон, электронная ударная установка, баян, аккордеон, балалайки, домры. Ожидается поставка нового рояля для проведения зонального конкурса фортепианных ансамблей на более качественном уровне. А для проведения мероприятий приобретено новое звуковое и световое оборудование.

Таким образом, в школе будут созданы все условия для повышения качества художественного образования, а в 2020 году планируется открытие хореографического отделения. Для оборудования класса хореографии приобретены – и уже находятся в пути – хореографические станки и зеркала.

В профильном ведомстве отметили, что в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» на приобретение музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году семи детским школам искусств Ямала выделены средства из федерального и окружного бюджетов.

В рамках этих программ в 11 детских школ искусств округа, включая детскую школу искусств посёлка Харп, в этом году уже поступили новые фортепиано «Николай Рубинштейн» отечественного производства. Это осуществлено совместно Минпромторгом России и Минкультуры России в рамках исполнения поручения Президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU