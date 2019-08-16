Житель Тольки забил до смерти гостеприимного хозяина

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-16T10:02:57+03:00

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В Красноселькупском районе местного жителя обвиняют в тяжком преступлении. 64-летний мужчина избил до смерти односельчанина.

Это произошло ночью 26 июня в селе Толька. Как сообщает СУ СКР п ЯНАО, мужчина пришел в гости к местному жителю. Земляки принялись распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора. Гость жестоко избил хозяина квартиры, нанеся ему несколько ударов кулаками по голове. Хозяин жилья скончался на месте происшествия.

По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU