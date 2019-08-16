Глава Ямала оценил темпы строительства моста через Пур

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-16T09:40:15+03:00

Объект планируют сдать на год раньше запланированного срока

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Следующей остановкой Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своего автопробега по региону осмотрел строящийся мост через реку Пур. Работа уже идёт на 8 из 11 мостовых опор. Мостовики готовятся к монтажу пролётного строения, сообщает правительство ЯНАО.

Гендиректор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу сообщил главе региона, что для сборки металлоконструкции пролёта прибыла специальная бригада. Работы начнутся на днях.

- Опережаем график строительства. Объект должен сдаваться в 2021 году, но, думаю, в 2020 жители уже поедут по капитальному мосту без сезонных перерывов, - рассказал Николай Руссу.

Губернатор оценил темп, который набрали мостостроители, и отметил, что погода тоже располагает.

- Понимаем, что наш долгожданный мост приближается, и мы скоро по нему поедем. Это главное событие для жителей ближайших посёлков, которого они ждали долгие годы, - сказал Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU