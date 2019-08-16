СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-16T09:28:49+03:00

Паромная переправа через Обь остановила работу из-за тумана Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Переправа через Обь приостановила работу 16 августа. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, паромы по маршруту Салехард Лабытнанги временно перестали ходить.

С 10:00 работа судом невозможна из-за недостаточной видимости. В районе переправы - туман.

Как сообщалось ранее, метеорологи прогнозируют сегодня в Салехарде облачную и дождливую погоду. Из-за дымки видимость снизилась: от 1 до 9 километров. В течение дня воздух прогреется до 17 градусов.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU