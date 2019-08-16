К 2024 году Ямал намерен увеличить объёмы экспорта рыбы в три раза

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-16T09:14:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании общественного совета при департаменте АПК 15 августа обсудили реализация наципроектов, находящихся в компетенции ведомства.

Ямальский департамент участвует в двух программах – «Международная кооперация и экспорт» и «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках первого ведомство реализует региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», в рамках второго – региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

- Ямал уже 11 лет поставляет мясо оленя в страны Евросоюза. С прошлого года начали осваивать непищевой экспорт – поставку в Европу оленьих шкур. Следующим шагом должен стать выход на зарубежные рынки рыбной продукции региона, причём не сырья, а продукта глубокой переработки. Перед Ямалом стоит задача – к 2024 году увеличить объёмы экспорта в три раза, - отметил директор департамента Виктор Югай.

«Салехардский комбинат» проходит освидетельствование на соответствие требованиям Таможенного союза. После завершения сертификации будет возможно выйти с рыбной продукцией в страны ближнего зарубежья – в Казахстан и Беларусь. А с 2021 года – в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU