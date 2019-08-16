В Лабытнанги нашли потерявшуюся в лесу женщину

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-16T08:44:24+03:00

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В Лабытнанги нашли 57-летнюю женщину, пропавшую 14 августа в районе нового кладбища. Сообщение от близкого родственника об ее исчезновении поступило на центральный пункт пожарной связи города с ЕДДС в 21 час.

Женщину спасло то, что при ней был мобильный телефон. Она постоянно была на связи со своим сыном, поэтому данные о её примерном местонахождении постоянно корректировались. Местом нахождения потерявшейся был обозначен полигон бытовых отходов.

В поисковой операции участвовали местные сотрудники МЧС, полиция, представители Управления ГО и ЧС, ЕДДС города и родственники.

Для пространственной ориентировки, спасатели использовали светозвуковую сигнализацию специального пожарного автомобиля, а также сигнальный пиропатрон. По телефону ей сообщили, на какие объекты держать курс.

- Заблудившаяся достаточно быстро нашла выход, в дополнительной помощи не нуждалась, отблагодарила всех присутствующих и отправилась с сыном домой, - сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасатели советуют грибникам отказаться от камуфляжных костюмов, а наоборот - одеваться ярко – в оранжевые, жёлтые, красные, белые куртки. И одно из главных правил - взять с собой в лес заряженный сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU