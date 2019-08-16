Пьяный житель Самбурга изнасиловал женщину

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-16T08:02:48+03:00

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В Пуровском районе на 29-лентнего жителя в села Самбург завели уголовное дело об изнасиловании.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, ночью 10 августа пьяный мужчина, с целью удовлетворения своих половых потребностей жестоко избил 45-летнюю женщину и изнасиловал.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU