2019-08-16T08:02:48+03:00
Происшествия

Пьяный житель Самбурга изнасиловал женщину

Подследственного взяли под стражу
Анна Полякова
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Пьяный житель Самбурга изнасиловал женщину Фото: pixabay.comПьяный житель Самбурга изнасиловал женщину Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе на 29-лентнего жителя в села Самбург завели уголовное дело об изнасиловании.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, ночью 10 августа пьяный мужчина, с целью удовлетворения своих половых потребностей жестоко избил 45-летнюю женщину и изнасиловал.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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