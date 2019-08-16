В Уренгое вывозят брошенные бесхозные балки

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-16T07:38:54+03:00

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В Уренгое Пуровского района взялись за уборку бесхозных строений. Лодочные балки стояли здесь десятки лет, неоднократно их отсюда вывозили, и сегодня вновь возникла необходимость навести порядок на улице Геологов.

Работа идет быстро, активное участие в зачистке территории принимают управляющие компании и уренгойские предприниматели.

- Вывозим только брошенные строения. Если собственники балков обращаются с просьбой, мы по мере возможности помогаем людям переместить их строения или выставить ровно в ряд, - пояснил замглавы Уренгоя Григорий Хабаров.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Чистый берег» зачистили от мусора и железа берег реки Пур и болотистый участок напротив 5-го микрорайона. Навели порядок у гаражей в 6-м микрорайоне. За два месяца очистили более 30 тысяч квадратных метров.

В лесу недалеко от кладбища также убрали несанкционированную свалку. Оттуда вывезли более 70-ти машин мусора. Мероприятия по зачистке территории продолжатся до наступления морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU