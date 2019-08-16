2019-08-16T06:07:59+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 августа: пройдут дожди, местами с грозами

Температура воздуха + 15 ... +24 градуса
Анна Полякова
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В пятницу, 16 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +15 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь разной интенсивности. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Ноябрьске +24 градуса, малооблачно, небольшой дождь, утром гроза. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +23 градуса, малооблачно, дождь, гроза. Ветер южный 5 м/с.

В Надыме +22 градуса, малооблачно, во второй половине дня – дождь. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Губкинском +24 градуса, малооблачно, днем – сухая гроза, вечером - дождь. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +24 градуса, солнечно, вечером – дождь с грозой. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Муравленко +24 градуса, малооблачно, дождливо. Юго-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, дождь. Юго-восточный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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