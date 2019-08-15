СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-15T16:04:10+03:00

На трассе на подъезде к Ноябрьску укладывают новый асфальт Фото: yanao.ru

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На автодороге Подъезд к городу Ноябрьск дорожники приступили к укладке выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Работы на участке проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на всех этапах работ осуществляется контроль качества. Измеряется ширина покрытия специальными инструментами, а лабораторные исследования помогают проверить показатели коэффициентов уплотнения и водонасыщения дорожного материала на соответствие ГОСТам. К выездным проверкам на объекты ремонтных работ дорожники привлекают общественных активистов.

- Такие проверки мы проводим регулярно. По результатам составляем акт с рекомендациями и замечаниями, который отправляем в общественную палату Ямала, - прокомментировала общественный наблюдатель Ирина Родионова.

В этом сезоне в планах ямальских дорожников – отремонтировать 13 км региональной трассы Подъезд к городу Ноябрьск. Кроме того, ведётся разработка проекта на капремонт 22 км участка дороги от Карамовского поста до города, в том числе шести мостов, со сроками реализации 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU