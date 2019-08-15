Власти Ямала помогут северянам переехать из непригодного жилья

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-15T15:23:48+03:00

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Ямальцам, живущим в балках и других непригодных для проживания помещениях, помогут переехать в комфортное жильё. В регионе 15 августа стартовала заявочная кампания на участие в программе по предоставлению соцвыплат гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных для этого.

- Программа по балкам очень точечная, её тоже нужно решить. Нужно в ближайшее время эту ситуацию перевернуть и расселить людей в нормальное жильё, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в июне на заседании правительства.

В первую очередь расселять будут семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, говорится в постановлении. Таким образом, жители балков наконец-то расстанутся с таким специфическим северным жильем и смогут приобрести новые квартиры, получив соцвыплату.

Подать заявку на получение такой выплаты могут граждане России, которые зарегистрировались зарегистрированные в жилье до 01 января 2012 года, и теперь другого места для проживания не имеют. Также заявку могут подать те граждане, факт проживания которых в таких строениях до 01 января 2012 года установлен решением суда.

С 15 по 30 августа 2019 года органы местного самоуправления будут принимать заявления и документы от граждан, проживающих в балках и прочих не предназначенных для жилья строениях.

ИСТОЧНИК KP.RU