Власти Ямала помогут северянам переехать из непригодного жилья
Ямальцам, живущим в балках и других непригодных для проживания помещениях, помогут переехать в комфортное жильё. В регионе 15 августа стартовала заявочная кампания на участие в программе по предоставлению соцвыплат гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных для этого.
- Программа по балкам очень точечная, её тоже нужно решить. Нужно в ближайшее время эту ситуацию перевернуть и расселить людей в нормальное жильё, - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в июне на заседании правительства.
В первую очередь расселять будут семьи, у которых есть несовершеннолетние дети, говорится в постановлении. Таким образом, жители балков наконец-то расстанутся с таким специфическим северным жильем и смогут приобрести новые квартиры, получив соцвыплату.
Подать заявку на получение такой выплаты могут граждане России, которые зарегистрировались зарегистрированные в жилье до 01 января 2012 года, и теперь другого места для проживания не имеют. Также заявку могут подать те граждане, факт проживания которых в таких строениях до 01 января 2012 года установлен решением суда.
С 15 по 30 августа 2019 года органы местного самоуправления будут принимать заявления и документы от граждан, проживающих в балках и прочих не предназначенных для жилья строениях.
ИСТОЧНИК KP.RU