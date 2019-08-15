СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-15T15:07:11+03:00

Жительница Ноябрьска лишилась 40 тысяч рублей после беседы по телефону Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Доверчивая горожанка отдала лжесотруднику банка 40 тысяч рублей. После этого, осознав, что ее облапошили, 14 августа обратилась в дежурную часть.

Правоохранителям она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её банковской карты осуществляется списание денежных средств.

Он посоветовал заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, а для этого отправил женщину к ближайшему банкомату и попросил выполнить с картой ряд действий, которые сам указал. Так женщина по указке лжесотрудника банка сама со своего счета карты перевела ему 40 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит ямальцев при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон горячей линии банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU