СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-15T14:46:14+03:00

Новоуренгойца отправили на 2,5 года в колонию за попытку угона Фото: открытые источники

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Новоуренгойца привлекли к ответственности за попытку угона. 21 сентября 27 ямалец не смог пройти мимо чужого автомобиля. В дежурную часть полиции поступило заявление от гражданина о том, что неизвестный пытался угнать его УАЗ.

Полицейские выяснили, что автомобиль был припаркован во дворе дома. Злоумышленник, воспользовался тем, что машина не была оснащена сигнализацией. Угонщик разбил заднее стекло и проник в салон. Затем он вырвал провода замка зажигания и попытался завести автомобиль, однако автомобиль не завелся.

Злоумышленника установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый молодой человек.

Уголовное дело расследовалось по статье «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». В результате в августе суд вынес решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU