Тазовчане выбирают название улицы в райцентре

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-15T14:27:15+03:00

Улица хоть и не новая, но до сих пор не имела официального имени

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Жителям Тазовского района предложили самостоятельно выбрать название улице поселка, которая начинается от здания ООО «ТазСпецСервис» и пролегает до полигона ТБО. Вариантов предлагается несколько – Тундровая, Песчаная, Арктическая, Дальняя и Рабочая.

Улица хоть и не новая, но до сих пор не имела официального названия, сообщили в администрации Тазовского района. Сегодня на ней расположены контрольно-диспетчерский пункт, здание для межсменного отдыха персонала одного из предприятий, а также частный гараж, которым необходимо присвоить адрес.

Определиться с наименованием можно на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живем на Севере». Проголосовать за понравившееся название улицы можно до 22 августа 2019 года. Название, набравшее большее количество голосов, будет присвоено улице поселка.

Напомним, что каждый пользователь за активное участие в опросах зарабатывает бонусы, которые можно обменять на сувениры с символикой проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU