2019-08-15T14:27:15+03:00
Общество

Тазовчане выбирают название улицы в райцентре

Улица хоть и не новая, но до сих пор не имела официального имени
Анна Полякова
Поделиться:
Тазовчане выбирают название улицы в райцентре Фото: tasu.ruТазовчане выбирают название улицы в райцентре Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Жителям Тазовского района предложили самостоятельно выбрать название улице поселка, которая начинается от здания ООО «ТазСпецСервис» и пролегает до полигона ТБО. Вариантов предлагается несколько – Тундровая, Песчаная, Арктическая, Дальняя и Рабочая.

Улица хоть и не новая, но до сих пор не имела официального названия, сообщили в администрации Тазовского района. Сегодня на ней расположены контрольно-диспетчерский пункт, здание для межсменного отдыха персонала одного из предприятий, а также частный гараж, которым необходимо присвоить адрес.

Определиться с наименованием можно на платформе «Решай!» информационного ресурса «Живем на Севере». Проголосовать за понравившееся название улицы можно до 22 августа 2019 года. Название, набравшее большее количество голосов, будет присвоено улице поселка.

Напомним, что каждый пользователь за активное участие в опросах зарабатывает бонусы, которые можно обменять на сувениры с символикой проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов
В парке «Юбилейный» Лабытнанги появилась надувная сцена для местных талантов
Рецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 года
В Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы
Десять идей жителей Лабытнанги получили финансирование
Губернатор ЯНАО поставил задачу сформировать первичный рынок жилья
В Новом Уренгое готовится к открытию инклюзивный детский сад
В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании
В массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили
В Пуровском районе тушат два лесных пожара
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
В Тазовском судят мужчину, который порезал себя и бросился на полицейского
На Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день
В Халясавэе тундровики отметят День рыбака и День села
Жительница Лабытнанги одолжила денег мошеннику
В Уренгое на три ночи закроют переправу
В Тазовском районе за продажу алкоголя возле спорткомплекса наказали чиновников
Погода на Ямале 15 августа: дожди и грозы