2019-08-15T14:08:12+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов

После вмешательства прокуратуры нарушение устранено
Анна Полякова
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В Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов Фото: pixabay.com
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Прокуратура Нового Уренгоя наказала владельца магазина, не организовавшего парковку для инвалидов.

В региональном ведомстве уточнили, что по закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой стоянке должно быть выделено не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

- Бездействие индивидуального предпринимателя ущемляет гарантированные государством права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор города провел проверку в отношении бизнесмена. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному назначено наказание в виде штрафа, который накануне был оплачен.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранено, на автостоянке около магазина выделены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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