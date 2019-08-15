В парке «Юбилейный» Лабытнанги появилась надувная сцена для местных талантов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-15T13:34:10+03:00

Теперь у горожан будет возможность прочитать стихи или спеть песню

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Площадка для творческой самореализации жителей Лабытнани появится в городе по просьбе местных жителей. Идея по ее обустройству стала победительницей во время голосования на платформе «Предлагай!» регионального информационного портала «Живем на Севере» по направлению «Лабытнанги – палитра творчества». Теперь на территории парка культуры и отдыха «Юбилейный» появится возможность прочитать стихи или спеть песню.

Специалисты управления культуры сообщили, что на сегодняшний день в городе есть всё необходимое для организации такой площадки. В дополнение к звуковому оборудованию для парка «Юбилейный» приобретена надувная сцена-ракушка, где лабытнангцы смогут проявить себя в творчестве.

Заявку для участия в мероприятиях на площадке парка «Юбилейный» можно оставить в комментариях в социальной сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU