СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-15T13:17:45+03:00

Рецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 года Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Уже судимого новоуренгойца вновь привлекли к ответственности. В этот раз он едва не убил человека. 35-летнего ямальца судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

20 ноября в дежурную часть полицию г поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что помощь оказана мужчине с колото-резанным ранением.

Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки в квартире знакомого. Во время пьянки между ними произошла ссора. Рецидивист схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь гостя.

Судом признал его виновным и назначил ему 3 года 11 месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU