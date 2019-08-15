2019-08-15T13:17:45+03:00
Происшествия

Рецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 года

Мужчины поссорились во время пьянки
Анна Полякова
Поделиться:
Рецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 годаРецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 годаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Уже судимого новоуренгойца вновь привлекли к ответственности. В этот раз он едва не убил человека. 35-летнего ямальца судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

20 ноября в дежурную часть полицию г поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что помощь оказана мужчине с колото-резанным ранением.

Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки в квартире знакомого. Во время пьянки между ними произошла ссора. Рецидивист схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь гостя.

Судом признал его виновным и назначил ему 3 года 11 месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчане выбирают название улицы в райцентре
В Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов
В парке «Юбилейный» Лабытнанги появилась надувная сцена для местных талантов
В Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы
Десять идей жителей Лабытнанги получили финансирование
Губернатор ЯНАО поставил задачу сформировать первичный рынок жилья
В Новом Уренгое готовится к открытию инклюзивный детский сад
В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании
В массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили
В Пуровском районе тушат два лесных пожара
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
В Тазовском судят мужчину, который порезал себя и бросился на полицейского
На Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день
В Халясавэе тундровики отметят День рыбака и День села
Жительница Лабытнанги одолжила денег мошеннику
В Уренгое на три ночи закроют переправу
В Тазовском районе за продажу алкоголя возле спорткомплекса наказали чиновников
Погода на Ямале 15 августа: дожди и грозы