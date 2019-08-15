2019-08-15T12:57:53+03:00
Общество

В Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы

Обшивку фасада заменят на новую безопасную
Анна Полякова
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В Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы Фото: puradm.ru
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В большинстве образовательных учреждений Пуровского района уже в ходе подготовки к новому учебному году завершены плановые ремонты. Продолжается реконструкция здания первой таркосалинской школы – здесь меняют фасад.

Строители готовятся к замене окон и утеплению стен. Сейчас они демонтировали почти всю старую обшивку фасада, объяснив необходимость этих работ тем, что в последнее время наблюдается тенденция пожаров в детских учреждениях. Сейчас уже используют другие специальные материалы для детских и школьных учреждений, согласно последнему ГОСТу пожарной безопасности.

Основная задача строителей – утепление оконных проемов и фасада сэндвич-панелями, так как зимой многие школьники и их родители жаловались на низкую температуру в помещениях.

Завершить реконструкцию планируется к 26 августа, чтобы первого сентября дети спокойно зашли в отреставрированную, утепленную школу, сообщили в администрации Пуровского района. Подрядчик готов привлечь дополнительных рабочих для того, чтобы успеть в срок, так как с поставками материалов проблем не возникает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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