Десять идей жителей Лабытнанги получили финансирование

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-15T12:15:32+03:00

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Десять лабытнангских проектов инициативного бюджетирования финансово поддержаны и уже реализуются. Авторами идей стали сами горожане.

Самый масштабный проект реализуется на территории детского сада «Сказка». Перед центральным входом появятся прогулочные веранды, стилизованные под северное сияние. Настоящим украшением территории станет детский игровой комплекс в виде ледокола «Ямал». Игровые площадки будут оснащены современным резиновым покрытием. С такой поверхностью игровые зоны наиболее безопасны, экологичны и комфортны.

Строительство новой игровой площадки идет полным ходом. Инициатива создания на территории дошкольного учреждения современных тематических детских площадок принадлежит педагогам.

Как сообщили в администрации города, финансово поддержан проект жителей переулка Уральский под названием «Дворик детства». Он разработан совместно с маленькими жителями дома, которые мечтают о детской игровой площадке у себя во дворе. Монтажные работы уже ведутся. Скоро у детей будет новый детский игровой комплекс.

Проект «Зависть соседа» реализуется на площадке возле дома Полярная-10. Проект предполагает строительство уютной беседки, которая станет местом отдыха и встреч дружных жильцов дома.

Все 10 проектов-победителей инициативного бюджетирования планируется завершить к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU