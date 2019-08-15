2019-08-15T12:15:32+03:00
Общество

Десять идей жителей Лабытнанги получили финансирование

Все проекты планируется реализовать к сентябрю
Анна Полякова
Поделиться:
Десять идей жителей Лабытнанги получили финансирование Фото: lbt.yanao.ruДесять идей жителей Лабытнанги получили финансирование Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

Десять лабытнангских проектов инициативного бюджетирования финансово поддержаны и уже реализуются. Авторами идей стали сами горожане.

Самый масштабный проект реализуется на территории детского сада «Сказка». Перед центральным входом появятся прогулочные веранды, стилизованные под северное сияние. Настоящим украшением территории станет детский игровой комплекс в виде ледокола «Ямал». Игровые площадки будут оснащены современным резиновым покрытием. С такой поверхностью игровые зоны наиболее безопасны, экологичны и комфортны.

Строительство новой игровой площадки идет полным ходом. Инициатива создания на территории дошкольного учреждения современных тематических детских площадок принадлежит педагогам.

Как сообщили в администрации города, финансово поддержан проект жителей переулка Уральский под названием «Дворик детства». Он разработан совместно с маленькими жителями дома, которые мечтают о детской игровой площадке у себя во дворе. Монтажные работы уже ведутся. Скоро у детей будет новый детский игровой комплекс.

Проект «Зависть соседа» реализуется на площадке возле дома Полярная-10. Проект предполагает строительство уютной беседки, которая станет местом отдыха и встреч дружных жильцов дома.

Все 10 проектов-победителей инициативного бюджетирования планируется завершить к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчане выбирают название улицы в райцентре
В Новом Уренгое наказали владельца магазина без парковки для инвалидов
В парке «Юбилейный» Лабытнанги появилась надувная сцена для местных талантов
Рецидивист из Нового Уренгоя, напавший с ножом на гостя, сядет на 4 года
В Тарко-Сале к началу учебного года завершат реконструкцию первой школы
Губернатор ЯНАО поставил задачу сформировать первичный рынок жилья
В Новом Уренгое готовится к открытию инклюзивный детский сад
В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании
В массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили
В Пуровском районе тушат два лесных пожара
Опыт развития гражданского общества в Югре растиражируют по всей стране
В Тазовском судят мужчину, который порезал себя и бросился на полицейского
На Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день
В Халясавэе тундровики отметят День рыбака и День села
Жительница Лабытнанги одолжила денег мошеннику
В Уренгое на три ночи закроют переправу
В Тазовском районе за продажу алкоголя возле спорткомплекса наказали чиновников
Погода на Ямале 15 августа: дожди и грозы