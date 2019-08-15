Губернатор ЯНАО поставил задачу сформировать первичный рынок жилья

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-15T11:55:34+03:00

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Перед строительным комплексом округа стоит задача в ближайшие годы обеспечить необходимое для округа количество новых квартир. Кроме того, предстоит сформировать первичный рынок жилья в тех муниципалитетах, где его пока нет.

Речь об этом шла на совещании с застройщиками округа и представителями банков, работающих в ЯНАО, которое провел в Новом Уренгое губернатор Дмитрий Артюхов в рамках объезда муниципальных образований.

- Люди получили сертификаты, но не могут их использовать: нет рынка первичного жилья. Нужно выходить на рынок, планировать новые проекты жилых комплексов и районов. Эти сертификаты и сама программа – гарантия того, что люди будут покупать новостройки. Мы должны начать больше строить, - обозначил главную задачу руководителям строительных компаний губернатор.

Всем застройщикам предстоит пройти особую процедуру – открыть эскроу-счета и перейти на проектное финансирование, обезопасив тем самым от любых строительных рисков всех, кто покупает квартиру на стадии строительства.

Работать с использованием эскроу-счетов на территории Ямала готовы пока только 4 застройщика, которые реализуют 7 проектов в крупных городах округа, - пояснил руководитель Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.

Сейчас на территории округа 42 застройщика реализуют 100 проектов, из них в 23 проектах задействованы средства дольщиков: заключены 387 договоров участия в долевом строительстве, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU