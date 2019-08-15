В Новом Уренгое готовится к открытию инклюзивный детский сад

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-15T11:41:31+03:00

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До конца этого года в Новом Уренгое появится уникальный инклюзивный детский сад. Он станет первым на Ямале. Его строят местные специалиста совместно с немецкими партнёрами, сообщает праивтельство ЯНАО. «Винклюзия» - так он называется – будет включать не только образовательные функции, но и медицинские.

- Хотели открыть садик ко Дню города, но строители просят ещё пару месяцев. Две месяца – это не критичная отсрочка, главное, чтобы объект был построен качественно, чтобы после того, как он откроет свои двери, не возвращаться туда со стройкой ещё лет 10, - сообщил глава региона Дмитрий Артюхов во время осмотра строительной площадки.

Садик смогут посещать 200 юных новоуренгойцев, из которых 50 – дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенным в нём будет всё – пространство, оборудование и даже дизайн. Например, тщательно проработано цветовое оформление садика. Стены, полы и потолки будут спокойных оттенков, а мебель, дверные и оконные проёмы – контрастных ярких. Это поможет лучше ориентироваться в пространстве детям, у которых проблемы со зрением.

ИСТОЧНИК KP.RU