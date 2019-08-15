2019-08-15T10:18:21+03:00
Происшествия

В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании

Из-за ЧП произошло обрушение второго и третьего этажей
Анна Полякова
Поделиться:
В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании Фото: 89.mchs.gov.ruВ Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В городе Муравленко ночью 14 августа горел дом. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, пожар в строящемся здании на улице Ямальская был замечен в 2.38.

На ликвидацию ЧП были направлены 13человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. В 06:22 пожар был ликвидирован.

В результате огнем повреждены внутренние конструкции здания, кровля по всей площади. Произошло обрушение второго и третьего этажей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24