СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-15T10:18:21+03:00

В Муравленко выясняют причину ночного пожара в строящемся здании Фото: 89.mchs.gov.ru

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В городе Муравленко ночью 14 августа горел дом. Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, пожар в строящемся здании на улице Ямальская был замечен в 2.38.

На ликвидацию ЧП были направлены 13человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. В 06:22 пожар был ликвидирован.

В результате огнем повреждены внутренние конструкции здания, кровля по всей площади. Произошло обрушение второго и третьего этажей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU