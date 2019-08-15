2019-08-15T10:10:10+03:00
Происшествия

В массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили

На трассе Сургут—Салехард столкнулись три грузовика и легковушка
Анна Полякова
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В массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ массовом ДТП под Новым Уренгоем пострадали только автомобили Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 8 ДТП, последствиями которых стали только механические повреждения транспортных средств. Обошлось без пострадавших.

Так, например, крупное ДТП случилось на 741 километре трассы СургутСалехард в районе Нового Уренгоя, где столкнулись три грузовика и легковушка. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, по предварительной информации, водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию до другого большегруза, который от удара по инерции отбросило еще на один грузовик. Последний от удара столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер». Грузовики отделались помятыми кабинами. Легковушка почти не пострадала повреждений.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2745 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 330 травмированы, в их числе 40 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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