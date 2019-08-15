2019-08-15T09:54:47+03:00
Происшествия

В Пуровском районе тушат два лесных пожара

Угрозы населённым пунктам нет
Анна Полякова
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В Пуровском районе тушат два лесных пожара Фото: 89.mchs.gov.ruВ Пуровском районе тушат два лесных пожара Фото: 89.mchs.gov.ru
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На территории Пуровского района действует два природных пожара. Леса горят на площади 0,3 гектара. В ликвидации задействовано восемнадцать пожарных и две единицы техники. Как сообщили в районном управлении по делам ГО и ЧС, вертолет МИ-8 с водно–сливным устройством использовался 15 раз. Угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории арктического региона зарегистрировано 11 очагов природных пожаров на площади 1867, 1 гектаров.

Напомним, на Ямале с 15 мая по 1 октября установлен пожароопасный период. За это время в районе произошло 45 лесных пожаров общей площадью чуть более тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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