В Тазовском судят мужчину, который порезал себя и бросился на полицейского

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-15T09:46:29+03:00

В Тазовском судят мужчину, который порезал себя Фото: Ольга Крыльцова

Рецидивист не подпускал к себе врачей и матерился

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В поселке Тазовский перед судом предстанет 26-летний мужчина, которого спасали от гибели врачи и полицейские.

Ночью 15 июля в дежурную часть ОМВД России поступило сообщение от диспетчера районной больницы с просьбой оказать содействие бригаде скорой помощи, которые пытаются спасти мужчину, однако сам пациент ведет себя агрессивно. В это время в районе автодрома порезавший себе вены гражданин буквально не подпускал к себе медиков. На помощь к ним прибыли сотрудники полиции.

- Они потребовали от мужчины прекратить противоправные действия и оскорбления, находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников скорой медицинской помощи, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ответ обматерил полицейского, а затем ударил его кулаком. Выяснилось, что пациент ранее неоднократно судимый гражданин. В ходе предварительного следствия он раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU