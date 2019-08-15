В Тазовском судят мужчину, который порезал себя и бросился на полицейского
В поселке Тазовский перед судом предстанет 26-летний мужчина, которого спасали от гибели врачи и полицейские.
Ночью 15 июля в дежурную часть ОМВД России поступило сообщение от диспетчера районной больницы с просьбой оказать содействие бригаде скорой помощи, которые пытаются спасти мужчину, однако сам пациент ведет себя агрессивно. В это время в районе автодрома порезавший себе вены гражданин буквально не подпускал к себе медиков. На помощь к ним прибыли сотрудники полиции.
- Они потребовали от мужчины прекратить противоправные действия и оскорбления, находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников скорой медицинской помощи, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.
В ответ обматерил полицейского, а затем ударил его кулаком. Выяснилось, что пациент ранее неоднократно судимый гражданин. В ходе предварительного следствия он раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU