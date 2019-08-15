2019-08-15T09:00:13+03:00
Происшествия

На Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день

Причина пожаров и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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На Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comНа Ямале зарегистрировано три возгорания автомобилей за день Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Три возгорания автомобилей произошло за минувшие сутки на территории Ямала, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Так в поселке Старый Надым в районе железнодорожного переезда 14 августа загорелся пассажирский автомобиль «Соболь». Сообщение о происшествии поступило 13.35. В тушении пожара были задействованы три человека личного состава, в распоряжении которых была один автомобиль противопожарной службы ЯНАО.

В результате через 10 минут пожар был ликвидирован. Огонь повредил моторный отсек и переднюю часть салона на площади четырех квадратных метров. Пламени не выдержала задняя часть автомобиля на площади.

В этот же день в Ноябрьске в районе поста ГИБДД «Карамоский» загорелась кабина автомобиля «Газель». На 462 километре автодороги СургутСалехард произошло возгорание автобуса «НЕФАЗ 5299». Причина пожаров и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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