2019-08-15T08:34:33+03:00
Общество

В Халясавэе тундровики отметят День рыбака и День села

Гвоздем праздника станут традиционные состязания на колданках
Анна Полякова
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В Халясавэе жители тундры отметят День рыбака и День села Фото: правительство ЯНАОВ Халясавэе жители тундры отметят День рыбака и День села Фото: правительство ЯНАО
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В Халясавэе соберутся все жители окрестной тундры. Здесь 15 августа отметят сразу два праздника – День села и День рыбака. Как рассказали в администрации Пуровского района, рыболовство в отдаленном национальном селе было одним из основных промыслов. В отрасли трудятся целые династии, поэтому праздник остается любимым и желанным событием в жизни тундровиков.

Торжественный старт праздничным мероприятиям дадут в 10 часов на сцене у сельского дома культуры. В программе торжественная церемония награждения передовиков предприятия и концерт. Для жителей и гостей Халясавэйской тундры организуют спортивные состязания, выставку, конкурсы и детские игровые программы.

Поздравить работников и ветеранов местной сельскохозяйственной общины «Еты-Яля» приедут гости из районного центра.

Гвоздем праздничной программы станут традиционные состязания на колданках и по разделыванию рыбы на скорость, их проведут на берегу реки Халясавинки. А её завершением – праздничная дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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