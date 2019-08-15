2019-08-15T08:04:25+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги одолжила денег мошеннику

Женщина обозналась на 10 400 рублей
Анна Полякова
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Жительница Лабытнанги одолжила денег мошенникуЖительница Лабытнанги одолжила денег мошенникуФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала отзывчивая горожанка. Женщина поделилась деньгами с аферистом, приняв его за знакомого.

Когда поняла, что ее обманули обратилась в полицию. Заявление в дежурную часть поступило 13 августа. Выяснилось, что ей в социальной сети пришло сообщение от ее знакомого с просьбой дать взаймы 10 400 рублей. Женщина перевела деньги на указанный номер банковской карты. Созвонившись со своим знакомым, она узнала, что его страница взломана, и денег он не просил.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства дела и устанавливают причастного к совершению данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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