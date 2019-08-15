СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-15T07:48:28+03:00

В Уренгое на три ночи закроют переправу Фото: puradm.ru

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Переправа через реку Пур в районе Уренгоя завтра, 16 августа, временно закроется, сообщили в администрации Пуровского района. Три ночи здесь будут проводиться профилактические работы. Ограничение движения будет действовать 16, 17 и 18 августа только во вторую (ночную) смену - с 20 до 6 часов.

- В указанное время специалисты «Ямбургтранссервис» вместе с представителями завода займутся плановой реконструкцией наплавного моста в связи с подготовкой к предстоящей зиме, рассказали в компании.

Однако перевозки через реку не прекратятся. На время закрытия переправы по этому маршруту будут ходить паромы.

ИСТОЧНИК KP.RU