В Уренгое на три ночи закроют переправу
Перевозкой займутся паромы
В Уренгое на три ночи закроют переправу Фото: puradm.ru
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Переправа через реку Пур в районе Уренгоя завтра, 16 августа, временно закроется, сообщили в администрации Пуровского района. Три ночи здесь будут проводиться профилактические работы. Ограничение движения будет действовать 16, 17 и 18 августа только во вторую (ночную) смену - с 20 до 6 часов.
- В указанное время специалисты «Ямбургтранссервис» вместе с представителями завода займутся плановой реконструкцией наплавного моста в связи с подготовкой к предстоящей зиме, рассказали в компании.
Однако перевозки через реку не прекратятся. На время закрытия переправы по этому маршруту будут ходить паромы.
ИСТОЧНИК KP.RU