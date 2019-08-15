В Тазовском районе за продажу алкоголя возле спорткомплекса наказали чиновников

СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-15T06:52:40+03:00

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В Тазовском районе родители воспитанников спортивного комплекса «Молодежный» забили тревогу по поводу продажи алкоголя возле учреждения. Прокуратура провела проверку по обращению местных жителей. В результате выяснилось, права детей действительно были нарушены.

- Продажа алкогольной продукции осуществлялась в магазине на расстоянии менее чем 50 метров от границ территории спортивного комплекса «Молодежный», который посещали, в том числе, и несовершеннолетние дети, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В то время, как постановлением администрации МО Тазовский район установлен запрет розничной продажи алкоголя на расстоянии менее чем 50 метров от спортивных учреждений.

В итоге гендиректору организации, главе МО Тазовский район внесены представления. После вмешательства прокурора нарушения устранены, алкогольная продукция снята с реализации. Виновные должностные лица, в том числе начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU