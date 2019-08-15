2019-08-15T06:03:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 августа: дожди и грозы

Температура воздуха +15 ... +24 градуса
Анна Полякова
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В четверг, 15 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, пасмурно, весь день будет дождливым. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов, солнечная утренняя погода после обеда сменится на облачную, начнется дождь с грозой. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +22 градуса, солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +24 градуса, малооблачно, во второй половине дня - дождь с грозой. Ветер южный 5 м/с.

В Губкинском +23 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, солнечно, осадки не ожидаются. Восточный ветер 3 м/с.

В Муравленко +24 градуса, солнечно. Вечером начнется дождь с грозой. Юго-восточный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, дождь. Юго-восточный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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