2019-08-14T16:02:59+03:00
Общество

Ямальские вожатые подведут итоги летней кампании на окружном фестивале

В финале состоится вручение знака отличия «Вожатый Ямала»
Анна Полякова
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Ямальские вожатые подведут итоги летней кампании на окружном фестивале Фото: yanao.ruЯмальские вожатые подведут итоги летней кампании на окружном фестивале Фото: yanao.ru
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Окружная молодёжная профильная смена «Фестиваль вожатых Ямала» пройдёт с 14 по 19 сентября в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка».

Ее участниками станут руководители летних смен, вожатые, аниматоры, работавшие с ямальскими детьми в детских оздоровительных лагерях.

Как сообщает правительство ЯНАО, в шестидневной программе фестиваля запланировано подведение итогов лета 2019 года, мастер-классы от тренеров, аниматоров, руководителей смен. В финале состоится вручение знака отличия «Вожатый Ямала».

Для участия в программе фестиваля кандидаты должны пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 1 сентября 2019 года.

Напомним, этим летом юные ямальцы проводили каникулы в лагерях Краснодарского края, Курганской, Тюменской и Ленинградской области, Болгарии и Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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