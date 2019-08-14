На речном вокзале Салехарда установили «умный» киоск

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-14T15:17:41+03:00

многофункциональный терминал предназначен и для людей слабослышащих, слабовидящих и колясочников

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В здании речного вокзала Салехарда установили информационный киоск для маломобильных граждан. Теперь пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогут самостоятельно приобрести билет на рейс, узнать информацию о расписании пассажирских судов и многом другом. В этом им поможет «умный» киоск. Сейчас проводится обучение персонала речного вокзала, чтобы в дальнейшем они консультировали пассажиров по пользованию терминалом.

Как отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, это многофункциональный киоск. Терминал оснащён сенсорным экраном и спроектирован таким образом, чтобы пассажиры, использующие инвалидные коляски или трости, смогли беспрепятственно воспользоваться услугой.

Он также предназначен и для людей слабослышащих и слабовидящих. Система преобразует звуковой сигнал в электромагнитный, обеспечивая отсутствие посторонних шумов, тем самым улучшая разборчивость аудиоинформации.

Для слабовидящих граждан предусмотрена функция «Экранная лупа», которая позволяет увеличить масштаб информации на экране в несколько раз. А благодаря возможности «Высококонтрастные цветовые сочетания» пользователи киоска смогут выбрать из семи разных цветовых гамм ту, в которой удобнее воспринимать информацию.

Для пассажиров-колясочников предусмотрен режим, при котором содержимое презентации смещается в нижнюю часть экрана.

ИСТОЧНИК KP.RU