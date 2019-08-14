На Ямале агрокомпанию лишили имущества на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-14T15:08:22+03:00

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У «Салехардагро» после судебных тяжб отобрали животноводческий комплекс в Аксарке Приуральского района стоимостью в 1,1 млрд рублей. Прокуратура пришла к выводу, что предприятие три года незаконно использовало госимущество.

Напомним, в период с 2011 по 2015 годы за счет бюджетных средств был возведен животноводческий комплекс. Заказчик строительства для экономии на содержании объекта заключил с акционерным обществом «Салехардагро» в июле 2015 года договор безвозмездного его пользования до регистрации права на собственность округом. Зарегистрированы права на собственность были уже в конце 2015 года, однако договор с «Салехардагро» так и не был расторгнут.

Вышло так, что коммерческая организация, нарушая антимонопольное законодательство, на протяжении 3 лет бесплатно использовала указанный комплекс. Тогда надзорное ведомство изъяло из пользования «Салехардагро» госкомплекс.

Не согласившись с вынесенным судебным решением, агрокомпания попыталась в суде оспорить решение, ссылаясь на истечение срока исковой давности, однако суд жалобу не удовлетворил и оставил свое решение без изменений.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU