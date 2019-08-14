2019-08-14T14:35:39+03:00
Общество

В избирком ЯНАО передали бюллетени для голосования

28 895 экземпляров вручили членам окружной избирательной комиссии
Анна Полякова
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В избирком ЯНАО передали бюллетени для голосования Фото: yamal-nenetsk.izbirkom.ruВ избирком ЯНАО передали бюллетени для голосования Фото: yamal-nenetsk.izbirkom.ru
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В салехардской типографии завершилась работа по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на региональных выборах 8 сентября 2019 года.

14 августа 28 895 экземпляров были переданы типографией членам окружной избирательной комиссии Салехардского одномандатного избирательного округа № 1.

В передаче избирательных бюллетеней принимали участие руководители Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, работники Аппарата ИК ЯНАО, члены окружной избирательной комиссии Салехардского одномандатного избирательного округа № 1, сообщили в избиркоме ЯНАО.

Напомним, в единый день голосования на территории ЯНАО пройдет 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.

Одна региональная, в ходе которой состоятся дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордумы.

В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.

В муниципальных образованиях п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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