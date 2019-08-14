В избирком ЯНАО передали бюллетени для голосования
В салехардской типографии завершилась работа по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на региональных выборах 8 сентября 2019 года.
14 августа 28 895 экземпляров были переданы типографией членам окружной избирательной комиссии Салехардского одномандатного избирательного округа № 1.
В передаче избирательных бюллетеней принимали участие руководители Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа, работники Аппарата ИК ЯНАО, члены окружной избирательной комиссии Салехардского одномандатного избирательного округа № 1, сообщили в избиркоме ЯНАО.
Напомним, в единый день голосования на территории ЯНАО пройдет 10 избирательных кампаний по выборам разного уровня.
Одна региональная, в ходе которой состоятся дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.
В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордумы.
В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.
В муниципальных образованиях п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.
ИСТОЧНИК KP.RU