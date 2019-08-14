В Надыме судят организатора игорного клуба

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-14T14:24:43+03:00

В качестве ставок предприимчивый ямалец принял более 300 тысяч рублей

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Жителя Надыма будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр. Подпольный игорный клуб выявили в поселке Пангоды в 2018 году. Выяснилось, что местный житель, подыскав нежилое помещение, разместил в нем игровое оборудование, обеспечив в помещение доступ ограниченному кругу лиц. С июня 2018 года по октябрь 2018 года в качестве ставок принял от посетителей более 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли 5 единиц игрового оборудования. Во время предварительного следствия было арестовано имущество организатора для обеспечения исполнения решения суда, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В результате обвинительное заключение утверждено и после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU