2019-08-14T13:56:10+03:00
Экономика

В Тазовском в разгар летней путины добыли более 400 тонн рыбы

На днях из-за северного ветра уловы должны значительно увеличиться
Анна Полякова
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В Тазовском в разгар летней путины добыли более 400 тонн рыбы Фото: праивтельство ЯНАОВ Тазовском в разгар летней путины добыли более 400 тонн рыбы Фото: праивтельство ЯНАО
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В Тазовском в разгаре летняя путина, стартовавшая в июне. Традиционно лов рыбы проходит на песках Нямгудочи, Надо-Мара, Яунтрака, Новенький, Харбей – здесь одновременно трудятся почти двести рыбаков в составе шестнадцати бригад предприятия.

Бригады рыбаков ООО «Тазагрорыбпром» приступили к добыче «живого серебра», как только рыболовецкие пески после «высокой» воды открылись. В летнем промысле рыбодобывающее предприятие использует восемь теплоходов и катеров, 15 плашкоутов и три судна-рефрижератора.

Прогнозный план на вылов рыбы в этом году составил 1600 тонн. Среди них более 400 тонн белорыбицы – именно такую квоту на вылов сиговых получило предприятие. С начала года предприятие добыло около 600 тонн рыбы. Всего за летнюю путину тазовские рыбаки рассчитывают на более 700 тонн улова, за первые недели летнего промысла добыто уже почти 400 тонн. Буквально на днях из-за северного ветра уловы должны значительно увеличиться, говорят рыбаки.

- В начале путины традиционно идут «черные» сорта рыбы – щука, плотва, язь, а потом уже ловится белорыбица – сырок, пыжьян, щекур. В последние дни за одно притонение рыбаки добывают по 200-300 килограмм рыбы. Это связано с погодными условиями и низким уровнем воды,- отметил заместитель директора ООО «Тазагрорыбпром» Валерий Лырмин.

Летняя путина в этом году продлится до 25 августа, значит совсем скоро можно будет подвести окончательные итоги летнего промысла, сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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