СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-14T13:36:31+03:00

Больше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферисту Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мужчина, ставший жертвой обмана, отдал аферисту 3 046 000 рублей.

13 августа ямалец обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился брокером. Убедительный собеседник предложил получать прибыль от ставок на торговых площадках.

В течение нескольких дней доверчивый ямалец переводил деньги на счет сайта для осуществления ставок.

Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU