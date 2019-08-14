Больше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферисту
Собеседник представился брокером
Больше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферистуФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мужчина, ставший жертвой обмана, отдал аферисту 3 046 000 рублей.
13 августа ямалец обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился брокером. Убедительный собеседник предложил получать прибыль от ставок на торговых площадках.
В течение нескольких дней доверчивый ямалец переводил деньги на счет сайта для осуществления ставок.
Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU