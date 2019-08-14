2019-08-14T13:36:31+03:00
Происшествия

Больше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферисту

Собеседник представился брокером
Анна Полякова
Поделиться:
Больше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферистуБольше трех миллионов рублей новоуренгоец отдал убедительному аферистуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Мужчина, ставший жертвой обмана, отдал аферисту 3 046 000 рублей.

13 августа ямалец обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился брокером. Убедительный собеседник предложил получать прибыль от ставок на торговых площадках.

В течение нескольких дней доверчивый ямалец переводил деньги на счет сайта для осуществления ставок.

Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские вожатые подведут итоги летней кампании на окружном фестивале
На речном вокзале Салехарда установили «умный» киоск
На Ямале агрокомпанию лишили имущества на миллиард рублей
В избирком ЯНАО передали бюллетени для голосования
В Надыме судят организатора игорного клуба
В Тазовском в разгар летней путины добыли более 400 тонн рыбы
Учёные провели экологические исследования в районе Сабетты
Сбербанк профинансировал строительство третьей очереди жилого района «Преображенский»
Ямальский чиновник заплатил 1,6 млн рублей штрафа за взятку в 40 тысяч
В Лабытнанги в День города откроют новый ледовый корт
В Новом Уренгое судят мужчину, которого подстрелил полицейский
Главный федеральный инспектор по ЯНАО проверил подготовку школ к 1 сентября
На Ямале пьяный тундровик, вспомнив обиды, пытался расправиться с соседом по чуму
В Салехарде впервые состоится полумарафон «Полярный круг»
Надымчанин заплатил 20 тысяч рублей за мат в адрес полицейского
Губернатор Ямала поручил главе Нового Уренгоя решить вопрос с полигоном для снега
Десять миллионов мальков муксуна выпустят в Собь
Таркосалинцы на набережной Саргина отметят Медовый Спас
Планы по развитию медицины в Новом Уренгое губернатор оставил в секрете