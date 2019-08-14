2019-08-14T13:01:54+03:00
Наука

Учёные провели экологические исследования в районе Сабетты

Эксперты заметили процессы естественного самовосстановления нарушенных земель
Анна Полякова
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Учёные провели экологические исследования в районе Сабетты Фото: Научного центра изучения АрктикиУчёные провели экологические исследования в районе Сабетты Фото: Научного центра изучения Арктики
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Завершилась экспедиция сотрудников сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Александра Печкина и Елены Шинкарук на полевой полигон «Сабетта» на полуострове Ямал.

Инициированный ОАО «Ямал СПГ» проект «Здоровая тундра» направлен на проведение экологической реставрации нарушенных земель в пределах Южно-Тамбейского месторождения. Учёные отмечают, что на большей части изученной территории происходят процессы естественного самовосстановления почвы. По необходимости на некоторых участках уже в этом году специалисты начнут работы по экологической реставрации нарушенных земель.

На фоновых участках вблизи рек Салямлекабтамбада-яха и Вэнуймуйе-яха, а также на озере Глубоком ученые исследовали растения, глубину залегания многолетнемерзлых грунтов. Отобрали более 60 проб почв, донных отложений, воды и растительности. Пополнили коллекцию гербария Научного центра 93 образцами флоры с полуострова Ямал, записав со слов тундровиков ненецкие названия собранных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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