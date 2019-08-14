2019-08-14T12:32:46+03:00
Происшествия

Ямальский чиновник заплатил 1,6 млн рублей штрафа за взятку в 40 тысяч

Сотрудник Дирекции капстроительства признал невыполненные работы завершенными
Анна Полякова
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Ямальский чиновник заплатил 1,6 млн рублей штрафа за взятку в 40 тысяч Фото: pixabay.comЯмальский чиновник заплатил 1,6 млн рублей штрафа за взятку в 40 тысяч Фото: pixabay.com
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В Надыме сотрудник ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиции ЯНАО» признан виновным в коррупционном преступлении. Получив взятку, он признал невыполненные работы завершенными.

Сам инцидент сучился в 2018 году. Тогда к нему обратился сотрудник ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», действующий в интересах подрядчика Дирекции капстроительства, и выполнявшего работы по капремонту больницы. Он предложил за вознаграждение принять работы без их фактического завершения.

Дело в том, что коммерческая организация не могла исполнить работы по госконтракту в установленный срок, что влекло за собой уплату неустойки и иных штрафных санкций, предусмотренных данным контрактом.

30 декабря 2018 года сотрудник больницы передал чиновнику взятку в виде 40 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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