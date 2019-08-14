СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-14T11:55:10+03:00

В Лабытнанги в День города откроют новый ледовый корт Фото: lbt.yanao.ru

Горожане смогут его оценить уже в сентябре

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Документы на ввод в эксплуатацию ледового корта в Лабытнанги подписаны. Он распахнет свои двери для любителей хоккея и фигурного катания в начале сентября. Торжественное открытие запланировано на День города.

Депутат Законодательного Собрания Ямала Елена Лаптандер посетила строящиеся объекты, среди которых стали также спорткомплекс с бассейном и сквер по улице Дзержинского, сообщили в администрации города.

Елена Лаптандер увидела, как в рамках реализации федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на месте пустыря благоустраивается сквер по улице Дзержинского.

Новые объекты спорта - ледовый корт и спортивный комплекс с плавательным бассейном расширят возможности горожан, для кого физическая культура и спорт стали частью жизни.

Как отметили в мэрии, при посещении строящихся объектов депутаты обращают внимание на качество строительных работ и соблюдение сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU