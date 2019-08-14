В Новом Уренгое судят мужчину, которого подстрелил полицейский

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-14T11:35:04+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет мужчина, который угрожал пистолетом полицейскому. Правоохранитлею пришлось усмирить пьяного дебошира, применив оружие.

Днем 28 июня 26-летний мужчина в продолжительном запое конфликтовал с членами семьи. Он угрожал женщине пневматическим пистолетом. Его сожительница вызвала скорую, полагая, что у него на фоне злоупотребления алкоголем возникли галлюцинации.

По сообщению медиков, на место происшествия первыми прибыли полицейские. Мужчина, приоткрыв дверь своей квартиры, в сторону полицейских начал стрельбу. Затем он вышел в общий коридор и прицелился в правоохранителя, угрожая пустить пулю. После неоднократных предупреждений сотрудник полиции сам выстрелил в ногу мужчины. Тогда дебошир сдался. Следственными органами действия полицейского признаны законными и обоснованными.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время происшествия новоуренгоец мог в полной мере осознавать опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU