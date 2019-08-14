Главный федеральный инспектор по ЯНАО проверил подготовку школ к 1 сентября

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-14T11:09:13+03:00

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Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин 13 августа проинспектировал в образовательные организации Салехарда. Он проверил их готовность к началу нового 2019 - 2020 учебного года.

На территории автономного округа всего расположено 343 образовательных организации. На начало 2019-2020 учебного года будут предъявлены к приемке 337 образовательных организаций. С 1 сентября в школах к обучению приступят более 74 тыс. школьников, из них 10 905 первоклассников.

- Образовательный процесс должен быть для детей комфортным и безопасным. Поэтому к новому учебному году необходимо обеспечить готовность всех образовательных организаций в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, - отметил Александр Ямохин.

Межведомственными комиссиями приняты к готовности и подписаны акты по 185 образовательным организациям (из них 51 школа, 109 детских садов, 2 детских дома, 23 организаций дополнительного образования). Это чуть больше половины от общего количества организаций, предъявляемых к приемке.

В комиссию входят представители территориальных органов МЧС России, МВД России, ФСБ России, Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU