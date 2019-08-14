СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-14T10:42:43+03:00

На Ямале пьяный тундровик, вспомнив обиды, пытался расправиться с соседом по чуму Фото: Ольга Крыльцова

После происшествия ямалец раскаялся и помирился с жертвой нападения

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В Тазовском будут судить 25-летнего жителя Гыданской тундры. Злопамятный ямалец решил наказать обидчика. Это произошло 19 июля 2018 года недалеко от фактории Матюй-Сале.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО пьяный тундровик, вспомнив обидные слова, высказанные в его адрес племянником его соседа по чуму, отправился вершить суд. Там он затеял ссору и ударил 18-летнего парня пустой стеклянной бутылкой по руке. Тара разбилась, и осколки поранили руку жертвы нападения.

Пьяный вернулся в свой чум. Там, выпив еще одну бутылку водки, мужчина вернулся к соседям, прихватив с собой нож. Жильцы чума попытались отобрать у него нож, которым он угрожал юноше, высказывая претензии. Завязалась борьба. Вооруженной гость нанес удары ножом юноше по ноге и руке. После этого мужчина убежал в тундру и вернулся в свой чум только спустя несколько дней.

Потерпевшего санавиацией госпитализировали в медучреждение. По заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения оцениваются, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

При предварительном следствии обвиняемый раскаялся и помирился с соседом, а после активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Тем не менее, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU