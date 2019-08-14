На Ямале пьяный тундровик, вспомнив обиды, пытался расправиться с соседом по чуму
В Тазовском будут судить 25-летнего жителя Гыданской тундры. Злопамятный ямалец решил наказать обидчика. Это произошло 19 июля 2018 года недалеко от фактории Матюй-Сале.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО пьяный тундровик, вспомнив обидные слова, высказанные в его адрес племянником его соседа по чуму, отправился вершить суд. Там он затеял ссору и ударил 18-летнего парня пустой стеклянной бутылкой по руке. Тара разбилась, и осколки поранили руку жертвы нападения.
Пьяный вернулся в свой чум. Там, выпив еще одну бутылку водки, мужчина вернулся к соседям, прихватив с собой нож. Жильцы чума попытались отобрать у него нож, которым он угрожал юноше, высказывая претензии. Завязалась борьба. Вооруженной гость нанес удары ножом юноше по ноге и руке. После этого мужчина убежал в тундру и вернулся в свой чум только спустя несколько дней.
Потерпевшего санавиацией госпитализировали в медучреждение. По заключению судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения оцениваются, как повлекшие тяжкий вред здоровью.
При предварительном следствии обвиняемый раскаялся и помирился с соседом, а после активно способствовал следствию в раскрытии преступления. Тем не менее, уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU