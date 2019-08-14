В Салехарде впервые состоится полумарафон «Полярный круг»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-14T09:57:28+03:00

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Впервые в Салехарде 14 сентября пройдут массовые соревнования в легкоатлетической беговой дисциплине – полумарафон «Полярный круг».

Это благотворительное мероприятие. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на и внести стартовый взнос. Регистрация продлится до 12 сентября. Вырученные средства будут направлены в фонд поддержки детей ЯНАО «Ямине».

Как отметили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО, организаторами мероприятия предусмотрены 3 дистанции – 5, 10 и 21,1 км. Маршрут полумарафона будет проходить по улицам города с пересечением стелы Полярный круг. Стартовая площадка будет расположена на проезжей части перед Центром культуры и спорта «Геолог».

Участники, успешно преодолевшие заявленную дистанцию, получат медаль «финишёра». Победители и призёры в каждой дистанции будут награждены кубками, дипломами и денежными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU