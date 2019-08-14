СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-14T09:49:00+03:00

Надымчанин заплатил 20 тысяч рублей за мат в адрес полицейского Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудник ДПС предложил водителю, не справившемуся с управлением, проверится на трезвость

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Житель Надымского района осужден за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 23 ноября 2018 года, когда наряд ДПС в поселке Пангоды заметили съехавший на обочину автомобиль.

29-летнкму водителю предложили пройти медосвидетельствования на состояние опьянения. Однако автомобилист, не справившийся с управлением, категорически отказался. Разъяснив водителю ответственность за совершенное нарушение, инспекторы приступили к оформлению протокола об административном правонарушении.

Тогда пангодинец начал публично материть полицейского, вел себя агрессивно, на требование полицейских угомониться не реагировал.

В результате на него завели уголовное дело и судили по статье «Оскорбление представителя власти».

В результате суд признал жителя п. Пангоды виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращает внимание граждан, что законные требования сотрудника полиции обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU