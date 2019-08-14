Надымчанин заплатил 20 тысяч рублей за мат в адрес полицейского
Житель Надымского района осужден за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 23 ноября 2018 года, когда наряд ДПС в поселке Пангоды заметили съехавший на обочину автомобиль.
29-летнкму водителю предложили пройти медосвидетельствования на состояние опьянения. Однако автомобилист, не справившийся с управлением, категорически отказался. Разъяснив водителю ответственность за совершенное нарушение, инспекторы приступили к оформлению протокола об административном правонарушении.
Тогда пангодинец начал публично материть полицейского, вел себя агрессивно, на требование полицейских угомониться не реагировал.
В результате на него завели уголовное дело и судили по статье «Оскорбление представителя власти».
В результате суд признал жителя п. Пангоды виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция обращает внимание граждан, что законные требования сотрудника полиции обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.
ИСТОЧНИК KP.RU